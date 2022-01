Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Được bạn trai đưa hơn 1,3 tỷ đồng, cô gái cầm đi mua iPhone 13 Pro Max, Macbook Air, nhẫn kim cương, vàng bạc...

Liên quan đến vụ nổ súng cướp trên 3 tỷ đồng trong ngân hàng ở Hải Phòng, ngày 24/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thuỷ (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), là bạn gái của Nam về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.