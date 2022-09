Vụ 'cú lừa thế kỷ': Thêm một người lên tiếng tố bị lừa 1,5 tỷ đồng

Sau đó, anh N. đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Công an tỉnh Bắc Giang.

Trao đổi với Dân trí, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận đơn vị này có nhận được đơn trình báo của anh N. tố cáo việc bị V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, vị này cho biết, sau khi tìm hiểu, Công an tỉnh Bắc Giang xác định việc anh N. chuyển tiền cho V.A. diễn ra tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và TPHCM, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang. Vì vậy Công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh N. gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TPHCM để được giải quyết theo quy định.