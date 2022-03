Vụ cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện vì nhắc hàng xóm hát karaoke quá to: Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng

Về danh tính các đối tượng đánh cụ bà 83 tuổi này, lãnh đạo Công an xã An Tiến cho biết: “Đến lúc này, cơ quan công an đã xác định đối tượng đánh cụ bà, hiện đang làm hồ sơ và sẽ cung cấp thông tin sau”.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã An Tiến, vào chiều ngày 3/3, cơ quan chức năng của địa phương đã tiếp nhận vụ việc bà N.T.H. (SN 1940, ở xã An Tiến) bị hàng xóm đánh ngay tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Theo con gái bà H. là chị N.T.H. (cùng ở xã An Tiến, huyện An Lão), khoảng gần 21h ngày 2/3, chị H. đang ở trong nhà thì nghe có tiếng ồn ào phía bên ngoài. Khi chị H. mở cửa thì thấy bố mẹ đẻ và một số người ở xưởng sơn sát ngay cạnh nhà đang lời qua tiếng lại về việc những người này bật nhạc hát karaoke quá to, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.