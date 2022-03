Vụ cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện vì nhắc hàng xóm hát karaoke quá to: Chuyển CA huyện xử lý

Trước đó, vào trưa 4/3, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an xã An Tiến (huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết đang làm hồ sơ, xác minh làm rõ đối tượng đánh cụ bà 83 tuổi đang là F0 cách ly tại nhà chiều 3/3.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Tiến đã đến hiện trường lập biên bản, mời một số người liên quan lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Do vết thương nặng, bản thân đang là F0 nên cụ Hội được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cách ly và điều trị.

Về danh tính các đối tượng đánh cụ bà 83 tuổi này, lãnh đạo Công an xã An Tiến cho biết: “Đến lúc này, cơ quan công an đã xác định đối tượng đánh cụ bà, hiện đang làm hồ sơ và sẽ cung cấp thông tin sau”.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã An Tiến, vào chiều ngày 3/3, cơ quan chức năng của địa phương đã tiếp nhận vụ việc bà Hảo (SN 1940, ở xã An Tiến) bị hàng xóm đánh ngay tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.

Còn nói về tình hình sức khỏe của nạn nhân, nguồn tin này chia sẻ: “Cụ bà hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện”.

Tân Trường