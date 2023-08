Vũ công nam bị fan tấn công vì nhấc bổng Jisoo, Rosé (BlackPink)

Trên nhiều trang mạng xã hội, những đoạn video cắt ghép sân khấu biểu diễn của BlackPink cùng các vũ công nam được chia sẻ, đón nhận những phản ứng trái chiều từ khán giả. Một số người cho rằng vũ công nam có những biểu cảm và hành vi khá "đáng sợ" diễn cùng các cô gái.

Đặc biệt, biểu cảm được nhận xét là tự mãn, ranh mãnh của vũ công nam Hugh Aparente khi hỗ trợ Jisoo hay Rosé nhận nhiều chỉ trích. Người hâm mộ để lại bình luận: “Anh ta nhìn Rosé từ trên xuống dưới. Jennie ở bên cạnh đã chú ý đến hành vi này. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận điều bất thường ở đây”.