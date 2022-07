Vũ công bị TV LED 600kg rơi trúng chuyển xấu, có thể liệt toàn thân

Tối 28/7, buổi biểu diễn nhóm nhạc nam Mirror của Hong Kong (Trung Quốc) đã xảy ra vụ tai nạn rơi màn hình LED nặng tới 600kg khiến 2 vũ công bị thương.

Hình ảnh sự cố thảm khốc khiến ai cũng phải rùng mình, lo lắng cho sức khỏe của nạn nhân.

Tai nạn rơi màn hình LED khiến khán giả chấn động



Vũ công bị màn hình nặng 600 kg đập thẳng vào người