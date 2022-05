Vụ công an phường đánh phụ nữ: Có xử phạt được vị bác sĩ "điều" công an?

Trong vụ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng lao vào tiệm tóc đòi bắt giữ người và đánh một phụ nữ giữa đêm khuya, bên cạnh việc mong chờ một kết quả xử lý nghiêm khắc với vị phó công an phường, dư luận còn vô cùng bất bình với vị bác sĩ xuất hiện trong đoạn clip, người "điều" được cả công an đi bắt người.

Sáng 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, bằng hình thức cách chức phó trưởng công an phường và cho ra khỏi ngành.