Vụ con gái đầu độc cha bằng xyanua: 2 cha con không nhìn mặt nhau

Ngày 23/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra hành vi giết cha. Nạn nhân là ông Tống Hồng Đ. (SN 1968, ngụ cùng địa chỉ).



Tại đồn công an, Linh khai đã hòa chất độc xyanua vào bình nước trong tủ lạnh mà cha hay uống, khi người cha tử vong thì đối tượng trói chân, tay cha rồi đem chôn ở một cái hố nhỏ và dùng xi măng xây che lại.



Linh sau đó dùng xăng đốt một phần căn nhà rồi loan tin giả về việc có kẻ đã "đốt nhà, giết ông Đ".

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan chức năng

Nữ sinh về nhà học online, mâu thuẫn đỉnh điểm với cha



Trước đó, Tống Linh là sinh viên ngành luật tại một trường đại học ở TP.HCM. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Linh về nhà, học online.



Theo Công An Nhân Dân, khi Linh còn ở TP.HCM học tập, cô ít khi bị cha chửi mắng, nhưng khi về ở nhà cùng cha mẹ nên bị áp lực về tinh thần. Mâu thuẫn giữa ông Đ. và Linh ngày càng nghiêm trọng.



Thời gian gần đây khi người mẹ vắng nhà thì không ai can ngăn, Linh và người cha không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Linh còn khai ông Đ. hay uống rượu rồi chửi mắng Linh và cả người mẹ.



Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Linh đã nảy sinh ý định sát hại cha nên lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu về chất độc xyanua và quyết định đi TP.HCM để mua chất độc mang về cho vào chai nước cha mình thường uống để trong tủ lạnh.