Vụ cô giáo xin tiền mua máy tính: Nhiều phụ huynh tạm dừng cho con tới lớp

Nhiều phụ huynh lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) hiện chưa an tâm cho con đến trường sau khi phản ánh cô giáo chủ nhiệm xin ủng hộ tiền mua máy tính. Tối ngày 29/9, nhiều phụ huynh lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) cho biết đã thông qua bảo mẫu gửi thông báo xin nghỉ học cho con vào ngày 30/9. Đây là lớp học có cô giáo T.P.H. chủ nhiệm và bị vướng phản ánh . Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3, chia sẻ đến 19h ngày 29/9, bà chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía nhà trường về việc tạm dừng đứng lớp của cô giáo T.P.H. và phương án bố trí lớp học cho học sinh vào ngày 30/9. Đặc biệt, theo phụ huynh, đang xuất hiện một đoạn ghi âm được cho là phát biểu của cô giáo T.P.H. trong một cuộc họp nội bộ của nhà trường, trong đó, có những lời chia sẻ rất hung hãn, chửi phụ huynh thậm tệ. "Phụ huynh đang rất lo lắng, hoang mang và hiện chưa dám cho con đi học trở lại. Con số tính đến tối nay khoảng hơn 20 bạn", bà Ngân thông tin. Cô và trò Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM trong một hoạt động giáo dục (Ảnh: UBND phường Cầu Kho). Ông Trần (* tên phụ huynh đã được thay đổi) cũng cho biết sẽ để con nghỉ học vào ngày mai. "Con còn nhỏ tuổi, mới lớp 4 nên các vấn đề ở trường sẽ không thể chủ động xử lý được. Nhiều việc không dám kể với ba mẹ nên trong bối cảnh nhà trường chưa ổn định, chúng tôi không dám cho con đến trường. Chúng tôi khá bất an", ông Trần nói. Mong muốn học sinh lớp được giữ nguyên lớp, chỉ đổi giáo viên khác, ông Chương (* tên phụ huynh đã được thay đổi) bày tỏ: "Chúng tôi mong nhà trường sớm bố trí ổn định lớp học vì sắp đến thời gian kiểm tra, thi cử của các con. Việc xáo trộn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của các bé". Các phụ huynh mong muốn nhà trường cần sớm công bố phương án rõ ràng. "Nếu nhà trường bố trí giáo viên thỉnh giảng sẽ dạy bao lâu, khi nào có giáo viên chính thức? Việc đình chỉ cô giáo T.H.P. kéo dài trong khoảng thời gian nào, phương án giải quyết vụ việc ra sao? Chúng tôi rất mong chờ câu trả lời chính thức", bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4/3 nêu. Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Công Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương - cho biết ngày 30/9, nhà trường vẫn tổ chức đón học sinh lớp 4/3 đi học bình thường. Đồng thời, nhà trường đã bố trí giáo viên mới dạy lớp 4/3 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1. Ông cho hay, nhà trường đang tập trung giải quyết vụ việc và mong phụ huynh an tâm cho học sinh đến trường. Những tin nhắn xin ủng hộ mua máy tính cá nhân của cô giáo chủ nhiệm nhắn trên nhóm phụ huynh (Ảnh chụp màn hình). Về phương án được chính quyền quận 1 đưa ra sau buổi làm việc với nhà trường hôm 28/9, hình thức xử lý bước đầu đối với vụ việc là tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên T.P.H. Nhà trường cũng cử một giáo viên khác, có uy tín để đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp học trên. Toàn bộ khoản tiền cô giáo đã nhận đóng góp từ phụ huynh để mua máy tính cũng phải hoàn trả lại. Lãnh đạo quận cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 tiếp tục theo dõi, nắm bắt kỹ lưỡng vụ việc. Ông Võ Cao Long - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận 1, TPHCM - cho biết Trường Tiểu học Chương Dương sẽ ký hợp đồng thỉnh giảng với một giáo viên bên ngoài để bảo đảm các hoạt động học tập của lớp 4/3 vẫn diễn ra bình thường, không làm gián đoạn việc học của học sinh. Phương án này nhằm ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, đồng thời giải quyết yêu cầu chuyển lớp của 25 phụ huynh học sinh của lớp 4/3.