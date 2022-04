Vụ cô gái tử vong sau khi hút mỡ bụng ở TPHCM: Khởi tố 3 bị can

Đến tối 5/12/2021, Trang nghe tin tình trạng sức khỏe chị N. không ổn nên đưa đi Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu Tuy nhiên đến rạng sáng 6/12, nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp Công an quận 8 cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, điều tra vụ chết người nghi tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ và mời những người liên quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề trong việc khám chữa bệnh và "chuyên khoa thẩm mỹ" đặt cơ sở ở phường Nguyễn Thái Bình cũng không đăng ký kinh doanh.

Nhóm người này đã nhiều lần thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ "chui" tại địa chỉ thuê ở phường Nguyễn Thái Bình; tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật cho nạn nhân.