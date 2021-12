Vụ cô gái quỳ gối ở shop quần áo: Đang phối hợp làm rõ nguồn gốc hàng hóa

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng - Cục trưởng Cục quản lý thị trường Thanh Hóa - cho biết, trong quá trình cơ quan công an làm việc, đấu tranh về hai hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác và trên cơ sở chủ shop thời trang khai báo, công an có tiến hành kiểm tra đột xuất và tạm giữ hàng hóa.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu giữ nhiều hàng hóa liên quan tại shop thời trang Mai Hường, số 93, đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: CTV).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, khi nhận được đề nghị của cơ quan công an thì lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp. Hiện cơ quan công an đã có văn bản tạm gửi hàng tại kho của Quản lý thị trường và đề nghị cử cán bộ tham gia xác minh, phối hợp.