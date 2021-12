Vụ cô gái quỳ gối khóc thảm thiết: Công an khám shop thời trang trong đêm

Your browser does not support the audio element.

Liên quan đến clip cô gái quỳ gối gào khóc, van xin thảm thiết ở shop thời trang gây "bão" mạng xã hội, ngay trong đêm ngày 3/12, Công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, qua xác minh những hình ảnh mà clip ghi lại được xác định xảy ra tại shop thời trang Mai Hường, có địa chỉ tại số 93, đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.