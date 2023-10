Vụ cô gái bị phân xác ở Hà Nội: Lời khai của kẻ thủ ác

Sau khi tài xế dời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Công an Hà Nội cho biết, Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông.

Chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đi mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N. Tuy nhiên, do có đông người qua lại, Khanh lại mang xi măng về nhà. Rạng sáng hôm sau, Khanh một mình quay lại khu vực trên và đổ xi măng phủ lên khu vực chôn thi thể chị N.

Chiều 13/10, khi biết công an đã phát hiện tử thi nạn nhân, Khanh bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Khoảng 23h ngày 14/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình bị vây bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng lực lượng chức năng ngăn cản kịp thời.