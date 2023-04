Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cặp đôi đưa hàng triệu USD hối lộ để 'chạy án'

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khi còn đương chức. Ảnh: VGP

Ngoài ra, khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị can Sơn và Hằng đã bàn bạc để "chạy tội". Hằng là người đại diện liên hệ, gặp và đưa cho bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, 2,8 triệu USD để "lo" cho cả 2 không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT cho rằng chỉ đủ cơ sở kết luận bị can Tuấn đã nhận 2.650.000 USD (tương đương 61,6 tỉ đồng) từ Hằng.

Sau đó, bị can Tuấn khai đã đưa cho Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Điều tra (Cục ANĐT, Bộ Công an), 2.250.000 USD để "lo" cho Hằng và Sơn; 400.000 USD còn lại dùng việc cá nhân.

Tuy nhiên, Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định chỉ đủ căn cứ kết luận Hoàng Văn Hưng đã nhận 800.000 USD từ Nguyễn Anh Tuấn. Bị can Hưng bị cáo buộc đưa ra những thông tin không đúng sự thật về vai trò của bản thân trong việc xử lí vụ án chuyến bay giải cứu. Thời điểm nhận tiền, bị can Hưng đã bị điều chuyển công tác, không còn liên quan đến quá trình điều tra vụ án này. Do đó, hành vi của bị can Hưng được xác định phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".