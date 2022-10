Vụ 'chuyến bay giải cứu': Bắt Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Sao Việt

Tối 28/10, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hồng Hà (SN 1972; Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt) về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định đối với bị can trên.