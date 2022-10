Vụ chuyến bay giải cứu: 10 quận, huyện của Hà Nội có 1 ngày để cung cấp tài liệu

Như vậy, các địa phương chỉ có gần 1 ngày để thống kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan gửi Sở Y tế.

Trước đó, để phục vụ điều tra vụ án trục lợi từ các "chuyến bay giải cứu", ngày 13.10, Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu.

Theo Bộ Công an, chương trình "giải cứu" công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 được thực hiện từ tháng 12.2020. Tổ công tác liên ngành (gồm 5 Bộ: Ngoại giao, Công an, GTVT, Y tế và Quốc phòng) đã tổ chức gần 2.000 chuyến trong thời gian đó.