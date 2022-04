Vụ chủ shop quần áo bị giết ở Bắc Giang: Hung thủ có quan hệ họ hàng, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng ra sao?

Hành vi phạm tội của đối tượng đã gây tang thương, mất mát cho gia đình nạn nhân không gì bù đắp được, đang tâm tước đoạt tính mạng của cô gái trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp, gây nên sự thương tiếc cho mọi người trong xã hội.

Hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền sống của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên nếu đối tượng có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất - tử hình - là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nêu quan điểm.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là chị Dương Thị Trà M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên) dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Sau 12 giờ đồng hồ truy tìm, trưa ngày 12/4, đơn vị chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Trước đó khoảng 1 tuần, Hà mua 4 gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn 1 con dao mang theo người, đến tối 11/4 khi gặp chị M tại ngõ gần nhà, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M tử vong.

Được biết, Phạm Thị Hà và nạn nhân có quan hệ họ hàng, gọi nhau là chị em. Nạn nhân là người hiền lành, trong khi đó, Hà không có nghề nghiệp ổn định, từ nhiều năm trước đi làm ăn xa, gần đây trở về địa phương.

Sông Yên