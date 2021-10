Vụ chồng đâm vợ tử vong: Con rể nợ bố vợ bao nhiêu tiền?

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn (thị trấn Chũ) vào sáng 30/10.



Nghi phạm được xác định Dư Văn Thanh (38 tuổi, trú xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Thanh đã đâm tử vong chị Lưu Thị H. (vợ Thanh) và đâm trọng thương ông Lưu Văn L. (60 tuổi, bố vợ Thanh).



Lãnh đạo UBND thị trấn Chũ cho biết, vào sáng qua, Thanh và bố vợ, vợ đến TAND huyện Lục Ngạn tham dự phiên hoà giải trong vụ án "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản".



Do trước đó, Thanh vay bố vợ số tiền hơn 200 triệu nhưng không trả nên ông L. quyết định đâm đơn ra toà.

Vụ việc được TAND huyện Lục Ngạn thụ lý. Sáng 30/10, thẩm phán triệu tập vợ chồng Dư Văn Thanh và ông Lưu Văn L. đến trụ sở để tiến hành hòa giải, không được sẽ đưa ra xét xử.



Quá trình làm việc, Thanh và bố vợ không thể giải quyết mâu thuẫn nên anh ta rút dao bấm chuẩn bị sẵn đâm vợ tử vong và bố vợ trọng thương.



Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 10h30 phút ngày 30/10, Dư Văn Thanh đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú về hành vi "Giết người".



Khu vực xảy ra vụ án tại phòng làm việc tầng 2 trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).



Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành triển khai lực lượng tiếp cận, bảo vệ hiện trường và đưa Ông Lưu Văn L. và chị Lưu Thị H. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn và tiến hành lấy lời khai của Thanh cùng những người có liên quan vụ việc.



Hiện Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu theo quy định, đồng thời bàn giao tang vật, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.