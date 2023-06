Vụ chồng đâm vợ, đốt nhà hàng xóm: '3 đêm rồi tôi không thể chợp mắt'

"Dập xong lửa, thấy các con an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong đêm, cả 3 mẹ con phải sang nhà ngoại ngủ nhờ. Chồng tôi hay tin đòi về nhưng tôi cản lại", chị H. nói.

Suốt 3 đêm nay, chị H. không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, chị H. vẫn cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa áp sau lưng.

Dù chưa biết lúc nào mới đủ kinh phí để sửa chữa căn nhà nhưng chị H. vẫn cảm thấy may mắn khi 4 người có mặt trong nhà thời điểm đó đã an toàn.

Do mâu thuẫn tình cảm, tối 8/6, ông L.Đ.S. (45 tuổi, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là chị N.T.L. (33 tuổi) rồi cầm can xăng sang nhà hàng xóm tưới, châm lửa đốt.

Sau khi gây án, ông S. điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, lao xuống kênh dẫn nước và tử vong. Chị L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong vào chiều hôm sau.