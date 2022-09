Vụ chồng chặt tay vợ: Xuất hiện clip vợ liên tục chửi thề, thách thức

Đáng lên án hơn, trong toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại, người xem có thể thấy chị T hoàn toàn không có ý định ăn năn hối cải, liên tục xưng mày tao với chồng, thậm chí còn văng những lời lẽ xúc phạm dù biết người chồng đang trong cơn tức giận.

Hiện đoạn clip đang nhận được nhiều ý kiến đa phần là lên án việc không chung thủy của chị T, đồng thời bày tỏ thái độ bức xúc với những gì chị T đã nói trong đoạn clip.

Gia đình tung thêm đoạn clip tố người vợ liên tục thách thức, chửi thề với chồng dù chuyện đã bại lộ

Người vợ ngoại tình, chồng có được giảm án?

Chia sẻ trên Dân Trí, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VPLS Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, trong vụ án này, hành vi chém lìa hai tay của nạn nhân là hành vi rất man rợ, tàn nhẫn. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì sẽ mất máu nhiều và tử vong. Bởi vậy ý thức chủ quan của đối tượng gây án sẽ thể hiện qua hành vi khách quan sau khi thực hiện hành vi chém nạn nhân.

Nếu đối tượng không đưa nạn nhân cấp cứu, không gọi người cấp cứu hoặc cản trở người cấp cứu thì có thể xác định đối tượng có chủ đích giết người. Mục đích thực hiện hành vi không chỉ thể hiện qua lời nói, suy nghĩ mà còn thể hiện qua hành vi cụ thể. Bởi vậy tư thế chém người, vị trí muốn chém và thái độ sau khi chém là những yếu tố quan trọng để xác định hành vi là giết người hay là cố ý gây thương tích.