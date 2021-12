Vụ chó dữ tấn công 2 cháu bé: Chủ chó có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Your browser does not support the audio element.

Vụ việc hai bé trai 2 tuổi và 7 tuổi bị chó dữ tấn công ngày 18/12 vừa qua tại Tuyên Quang đã khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chó nhà tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Theo đó, trong lúc đi qua nhà hàng xóm chơi, hai cháu nhỏ ở xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ bị một con chó lao vào tấn công. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Hình ảnh vết thương mà 2 cháu nhỏ bị chó dữ tấn công (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường - trưởng kíp phẫu thuật cho biết, cả hai bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp vùng đầu mặt, cánh tay, bàn tay và các bộ phận khác, được chỉ định mổ cấp cứu.