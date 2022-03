Vụ chìm ca nô 17 người tử vong ở Cửa Đại: Loại bỏ khả năng tàu đâm vào cồn cát

Liên quan đến nghi vấn tàu cao tốc (Phương Đông 05) va vào cồn cát, hỏng mũi, dẫn đến bị lật làm 17 người chết, đại diện Cục Đường Thuỷ nội địa thông tin thêm, ngay sau khi tàu bị lật chiều 26/2, đơn vị quản lý luồng đã đo đạc.

Theo đó, mực nước tại vị trí tàu lật là 3,5 m. Mớn nước (đáy) của tàu là 0,75 m. Ở độ sâu này, khả năng tàu va đập vào nền cát là không thể, bởi đáy tàu còn cách nền hơn 2m. Trong khi theo báo cáo ban đầu, vị trí tàu gặp nạn nằm trong phạm vi luồng tàu, khả năng tàu không đi sai luồng.

Một cán bộ Bộ GTVT thông tin thêm, tại thời điểm tai nạn, có ý kiến cho rằng do sóng to bị lật, có người lại nói do đâm vào cồn cát.