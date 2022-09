Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định được danh tính 32 nạn nhân

Xem thêm: Nghẹn ngào giây phút giao nhận thi thể vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn bộ 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.

Trong số 32 người chết có 16 nạn nhân nam và 16 nữ. Theo danh sách, họ tên nạn nhân được viết tắt, có tuổi 22-40.