Vụ cháy quán karaoke: Lục soát tất cả các phòng hát tìm nạn nhân

Your browser does not support the video tag. Cháy quán karaoke ở Bình Dương nhiều người thương vong (Clip: A.X.).

Sáng 7/9, lực lượng Công an TP Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú để tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt bên trong.