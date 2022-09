Vụ cháy quán karaoke làm 14 người chết: 40 nạn nhân được cấp cứu xuyên đêm

Liên quan vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), trưa 7/9, bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa An Phú, cho biết khoảng 21h15 ngày 6/9, bệnh viện nhận tin có vụ cháy lớn nên điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường.

Nhiều nạn nhân vụ cháy nằm tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa An Phú (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Đạt, cứ 7-10 phút lại có một chuyến xe đưa nạn nhân về bệnh viện. Đến 3h ngày 7/9, khoảng 40 người bị thương trong vụ hỏa hoạn chuyển vào viện, được sàng lọc tình trạng bệnh. Trong đó, có những nạn nhân mặt bị khói làm cho ám đen, một số người chảy máu đầu.