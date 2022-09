Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Phòng hát không chốt cửa

Quán karaoke An Phú xảy ra cháy khiến 32 người tử vong (Ảnh: A.X.).

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An). Qua đó, Công an Bình Dương xác định ngọn lửa phát ra từ hành lang tầng 2, trên la phông của phòng 204, 206 rồi cháy lên tầng 3 (phòng 303).

Khi đám cháy mới xảy ra, nhân viên có đi thông báo nhưng khách tiếp tục kéo nhân viên vào đóng cửa hát tiếp. Lúc lửa bùng lên kèm khói mù mịt thì mọi người mới hoảng loạn.

Về thông tin phòng karaoke khóa cửa bên trong, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phòng hát không có chốt cửa mà chỉ chốt cửa phòng vệ sinh.