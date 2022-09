Vụ cháy quán karaoke 23 người chết: Có thể do chập điện

Hiện trường vụ cháy quán karaoke (Ảnh: A.X.).

Chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo vụ cháy tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ.

Theo tỉnh Bình Dương, cơ sở karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng (trệt, 2 lầu và sân thượng), trong đó có 29 phòng hát.

Cơ sở hoạt động từ năm 2016 và có đăng ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan như: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022…