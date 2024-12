Vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội: "6 anh em đi cùng nhau, chỉ có mình tôi thoát nạn"

Trong số 4 nạn nhân vụ cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng đang điều trị tại Bệnh viện E, có những người đã chạy lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà và may mắn thoát nạn. Họ được lực lượng chức năng cứu hộ đưa ra ngoài và cấp cứu kịp thời. Ngồi trong phòng chờ, anh Phạm Trung Lập, anh trai của chị Xuân (38 tuổi, quê ở Thanh Hóa) – nhân viên quán cà phê – vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin vụ cháy xảy ra tại nơi em gái làm việc. Anh Lập kể lại 2h sáng 19/12 anh nhận được tin xảy ra hỏa hoạn ở quán cà phê em gái làm việc. Tức tốc, tất cả người thân chia nhau đến các bệnh viện để tìm kiếm thông tin. "Người đến Bệnh viện 19-8, người qua Bệnh viện E. Khi đến Bệnh viện 19-8, tôi dò từng tên danh sách người gặp nạn. Chỉ khi đọc đến tên cuối cùng tôi mới dám hy vọng em mình vẫn còn sống”, anh Lập cho biết. Anh Phạm Trung Lập - người nhà nạn nhân trong vụ cháy Sau đó, con trai chị Xuân tìm thấy mẹ tại Bệnh viện E và thông báo cho gia đình. Anh Lập kể, khi anh đến nơi em gái đã bắt đầu tỉnh. Vì chạy lên tầng 3 mà chị Xuân đã thoát nạn. Anh Lập nói: "Em gái tôi là nhân viên quán nên thông thuộc, chạy thoát kịp thời. Hiện tình trạng đã ổn, hy vọng sớm bình phục. Em gái tôi vất vả, một mình nuôi 3 con nhỏ, giờ lại gặp nạn này". Là khách hàng đến quán cà phê 258 Phạm Văn Đồng, ông Cường (sinh năm 1968, ở Hà Nội) cũng thoát nạn khi kịp chạy lên tầng 2. Nằm trong phòng cấp cứu, bàn tay ông Cường vẫn còn đen ngòm vì ám khói, mắt đỏ ngầu do nhiệt độ nóng của vụ hỏa hoạn gây ra. Kể lại sự việc diễn ra đêm 18/12, ông Cường cho biết ông cùng 5 người khác gần nhà xem đá bóng rồi đến quán uống nước, hát karaoke. Khi đang ngồi ở quán thì thấy khói bốc lên, ngoảnh ra phía cửa chính đã thấy lửa bùng lên và hô hoán mọi người. "Quan sát xung quanh, tôi thấy có cầu thang lên tầng 2, tôi liền theo lối cầu thang đi lên, lấy khẩu trang đeo vào. Lúc ấy khói đã bốc lên dữ dội, lửa cháy khắp nơi. Khi đến được tầng 2 là tôi lịm dần rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã thấy ở bệnh viện. 6 anh em đi cùng nhau, chỉ có mình tôi chạy thoát", ông Cường đau đớn kể lại. Ở ngoài phòng cấp cứu, bà Hồng - vợ ông Cường xót xa nhìn chồng khi nhìn thấy mặt chồng vẫn còn nhem nhuốc khói đen. Bà Hồng cho biết, trước khi đi ông có dặn đi xem đá bóng ở nhà bên cạnh 22h sẽ về. "Đến gần 2h sáng, nghe có điện thoại lạ gọi có phải người nhà ông Cường không, tôi còn tưởng lừa đảo. Khi biết tin ông gặp nạn, tôi rụng rời tay chân. May mắn, giờ ông đã ổn định hơn”, bà Hồng chia sẻ. Ông Cường nằm trên giường bệnh Anh Nguyễn Văn Thanh, một trong những nạn nhân đầu tiên được giải cứu, cho biết: "Nhóm chúng tôi gồm năm người vừa vào uống nước được khoảng 5-10 phút thì nghe thấy tiếng hô hoán có cháy. Theo quan sát, trong quán có khoảng 5 bàn, mỗi bàn chừng 5 người". Hiện 4 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện E. Trong số 4 bệnh nhân được đưa đến, hiện có 2 người đã được chuyển vào khu hồi sức đặc biệt. Hai bệnh nhân này có dấu hiệu khó thở, nghi ngộ độc khí CO2 và đang được kiểm tra để xác định xem có bị bỏng đường hô hấp hay không. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ban đầu cho thấy tổn thương phổi nhưng mức độ không quá nặng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên gia và quyết định điều trị tích cực tại khu hồi sức đặc biệt. Hai bệnh nhân còn lại nằm tại khoa cấp cứu với tình trạng nhẹ hơn. Trong đó một người bị bỏng nhẹ vùng mắt và một người chỉ bị xây xát ngoài da. Trước đó, vào hồi 23h03 phút ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố cùng Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu, chữa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đến hiện trường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các Sở, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy. Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.