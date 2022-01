Vụ cháy nổ 3 người chết: "Khi tôi chạy tới đã không nghe ai kêu cứu nữa"

Your browser does not support the audio element.

Sáng 4/1, lực lượng chức năng dựng rào chắn tại khu vực nhà trọ - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong (Ảnh: Văn Yên).

Sáng 4/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy nổ tại số nhà 79 ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công, làm 3 người tử vong.

Các nạn nhân gặp nạn gồm cặp vợ chồng đang thuê trọ tên Phạm Huy H. (SN 1994), Trần Thị T. (SN 1994, đều ở Hòa Bình); ngoài ra có một nạn nhân chưa xác định được nhân thân.

Ghi nhận của PV Dân trí sáng 4/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang tạm phong tỏa khu vực đầu ngách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng, phường Định Công để phục vụ quá trình điều tra. Bên trong khu vực hiện trường, lực lượng chức năng dựng barie cùng một cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.