Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Nhiều người nhảy từ trên cao xuống thoát thân

Trưa 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng liên quan, điều tra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke làm ít nhất 12 người chết, nhiều người bị thương.

Có mặt tại hiện trường, PV Dân trí ghi nhận, vụ cháy xảy ra từ tối 6/9 nhưng đến 11h45 ngày 7/9, khói vẫn bao trùm quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bên cạnh việc tích cực tiếp cận từ mặt đất, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải đục tường dày từ trên cao để bơm nước vào trong quán karaoke nhằm giảm nhiệt và đưa người vào trong. Bức tường cách âm được xây dựng kiên cố khiến lực lượng chức năng phải mất gần 1 giờ mới đục được không gian đủ các chiến sĩ tiếp cận...