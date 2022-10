Vụ cháy karaoke làm 32 người chết: Công an Bình Dương nói 'không có chuyện cán bộ có cổ phần'

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tổng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động trên 50 cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ yếu là karaoke. Tổng số tiền xử phạt hành chính trong đợt tổng kiểm tra hơn 4 tỷ đồng.