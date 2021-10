Vụ 'chạy để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh': Toà yêu cầu điều tra bổ sung

Theo cáo trạng, Trần Tri Mãnh (SN 1980) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (địa chỉ: TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại.

Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh do Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (mới nhận nhiệm vụ) chỉ đạo thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Mãnh. Do đó đối tượng nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12-2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, ngụ TP.Đà Nẵng) là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển Đại tá Nơi đi khỏi An Giang với giá 20 tỷ đồng, nhưng Cảnh biết không thực hiện được, nên nhờ Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ TP.Đà Nẵng), rồi Trọng nhờ Hoàng Thị Tâm (SN 1967, ngụ TP.Hà Nội), Tâm tiếp tục đặt vấn đề nhờ Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ TPHCM).

Các bị cáo biết rõ mình không có khả năng làm được nhưng vẫn nhận lời mục đích là để kiếm tiền, lừa chiếm đoạt tài sản.

Trần Tri Mãnh đã chuyển số tiền 10 tỷ đồng 'đặt cọc' vào tài khoản của Tâm. Khi vụ việc 'đổ bể', các đối tượng đã chuyển trả cho Mãnh 7,7 tỷ đồng.