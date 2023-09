Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ: Cả nhà 4 người, chỉ mình con nhỏ sống sót

Hiện tại, chị C. hiện tỉnh táo, được xếp nằm ở phòng riêng trong khoa và được thở oxy liều thấp nhưng vẻ mặt rất mệt mỏi vì chưa hết bàng hoàng.

Bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu, nếu khí CO tăng, bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy. Nếu tình hình thuận lợi, bệnh nhân sẽ được ra viện trong hôm nay hoặc ngày mai.