Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Xử lý đảng viên liên quan

Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy đồng ý về chủ trương đối với báo cáo của cơ quan tố tụng về kết quả điều tra vụ án và đề xuất khởi tố bị can, cũng như đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan vụ án.

Thông tin được cho biết tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, Đảng ủy Công an TP và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, diễn ra ngày 29/1.

Theo đó, cơ quan tố tụng được yêu cầu tiếp tục xem xét xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cá nhân có vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm, ổn định tình hình.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đề nghị cơ quan tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc điều tra, kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân đi cấp cứu trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tối 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can, gồm: