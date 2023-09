Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 5 cán bộ công an bị thương

Liên quan vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, 5 cán bộ chiến sĩ đã bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng, 5 cán bộ công an bị thương gồm 1 người là cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Thanh Xuân, 4 người là cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Hà Đông.