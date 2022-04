Vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh: Nữ chủ nhân tử vong

Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 12/4, tại căn biệt thự của đại gia rất nổi tiếng ở phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra vụ hỏa hoạn rất lớn. Theo hình ảnh ghi lại tại hiện trường được chia sẻ lên MXH có thể thấy, đám cháy bùng lên dữ dội, khói đen mù mịt bốc cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt để khống chế ngọn lửa, 10 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường vụ hỏa hoạn.