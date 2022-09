Vụ cháy 33 người chết: Người nhà nạn nhân ôm di ảnh chờ trước bệnh viện

Tối 7/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương xác định số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú ở khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An là 33 người.

Các nạn nhân đã tử vong đều được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thuận An, cách hiện trường khoảng 8km.

Nhiều người dân đến Bệnh viện đa khoa Thuận An chờ từ sáng sớm tới tận khuya để vào nhận diện thi thể các nạn nhân, với hy vọng mong manh rằng trong số những người tử vong không có người nhà mình.

Một phụ nữ với vẻ mặt lo lắng ngồi phía ngoài cổng bệnh viện, chờ thông tin liên quan đến những nạn nhân xấu số.