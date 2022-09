Vụ cháy 32 người chết ở Bình Dương: Quán karaoke được cho thuê từ năm 2021

Ngày 12/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án hình sự Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra ngày 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (TP Thuận An).

Quán karaoke An Phú xảy ra hỏa hoạn khiến 32 người chết (Ảnh: A.X.).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Quán karaoke được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và công năng khác...