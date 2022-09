Vụ cháy 32 người chết ở Bình Dương: Các nạn nhân được hỗ trợ ra sao?

Ngày 13/9, theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, hiện các nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) được hỗ trợ ban đầu 97 triệu đồng/người.

Mỗi nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú được hỗ trợ ban đầu 97 triệu đồng (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, mỗi nạn nhân được TP Thuận An hỗ trợ 30 triệu đồng, chủ quán karaoke An Phú hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 14 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ TP Thuận An hỗ trợ 3 triệu đồng.