Vụ cháy 14 người chết ở Hà Nội: Chủ nhà trọ cùng con dâu, 2 cháu thoát nạn

Cũng theo bà L., thời điểm xảy ra hỏa hoạn mặc dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được cháy, lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói, rất khó thở.

"Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến, chữa cháy rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3h, tôi thấy nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị che kín người", nữ nhân chứng kể lại.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 7h cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng nhiều lãnh đạo TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tới hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, Công an TP Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy... đến hiện trường dập lửa.

Đến 0h52 ngày 24/5, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới hiện trường vụ cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.