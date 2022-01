Vụ cháu bé 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đánh tử vong: Dạy con theo kiểu tàn nhẫn

Vợ chồng Công đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương xác định cháu A. đã tử vong ngoại viện. Đồng thời, các bác sĩ thấy trên người cháu có nhiều vết bầm tím, thương tích nên đã báo công an.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận, bé A. tử vong vì “Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên”.