Vụ cha ném con gái xuống sông: "Cháu vẫn ôm búp bê, tay còn cầm bình sữa"

Do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi) đang ở TPHCM ngoại tình, phản bội mình, trong cơn cuồng ghen, Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải) đã bế con gái ruột mới 5 tuổi ném xuống sông.

Thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do Viên gọi điện cho vợ nhưng không thấy vợ nghe máy. Do nghi ngờ vợ ngoại tình phản bội mình nên Viên giết con để trả thù vợ.

Hàng trăm người tìm kiếm cháu bé trong đêm

Ném con xong, Viên đi về nhà thú tội với mẹ mình. Sau đó ông ngoại bé V. nghe tin và đến công an xã trình báo, công an xã đến mời Viên về trụ sở để làm việc.

Qua trích xuất camera tại nhà dân, công an đã xác định được vị trí bé V. bị Viên ném xuống sông.

Đến 23h15 cùng ngày, hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã tìm kiếm bé V.