Vũ Cát Tường và dàn sao Việt có vẻ đẹp 'phi giới tính' khiến khán giả u mê

Tuy nhiên, Vicky Nhung thẳng thắn phủ nhận: “Dù mọi người đồn đoán khá nhiều rằng tôi và Tố Ny nảy sinh tình cảm, nhưng tôi khẳng định không hề có chuyện yêu đương xảy ra giữa cả hai. Do tính cách hai đứa khá hợp nhau nên sau chương trình Giọng Hát Việt, chúng tôi trở nên thân thiết và thường đi chơi chung. Có lẽ do ngoại hình của tôi ‘man’ quá nên nhiều người nghĩ rằng tôi và Ny có quan hệ gì đó vượt xa tình bạn.



Nữ ca sỹ thẳng thắn phủ nhận chuyện yêu Tố Ny vì đã có "soái ca" cho riêng mình.

Tiên Tiên

Với mái tóc xù đặc trưng cùng gu ăn mặc cá tính, Tiên Tiên cũng là cái tên trong danh sách những cô nàng tomboy "cực hot" của showbiz Việt.

Tiên Tiên gây chú ý với đông đảo khán giả nghe nhạc khi đưa những ca khúc do chính mình sáng tác và trình bày chiếm lĩnh hầu hết bảng xếp hạng như My Everything, Vì Tôi Còn Sống,… với tiết tấu vui nhộn, lạc quan và yêu đời. Đặc biệt, bản “hit” Giữ Em Đi cũng được giới trẻ yêu thích và cover rầm rộ.

Thời chưa ai biết đến, Tiên Tiên cũng đã từng sở hữu ngoại hình dễ thương với mái tóc dài dịu dàng. Chỉ đến khi trở thành “hiện tượng âm nhạc” qua những bài hát truyền được cảm hứng cho hàng triệu người nghe, Tiên Tiên dần xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng hơn.

Cô chọn cho mình phong cách mạnh mẽ, khỏe khoắn và vô cùng thoải mái. Thậm chí, khán giả còn từng "sốc" khi chứng kiến hình ảnh Tiên Tiên cạo trọc đầu hoàn toàn.

Tuy nhiên, cũng vì phong cách đó mà không ít lần giọng ca 31 tuổi bị thắc mắc về giới tính thật. Khi bị netizen hỏi "Boy hay girl"? Ngay lập tức, Tiên Tiên đã có cách đáp trả khôn ngoan: "Girl 100% but I had girlfriends, hihi" (Tạm dịch: Tôi là con gái 100% nhưng tôi có những người bạn gái).

Câu trả lời của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ từ số đông dân mạng.



Tiên Tiên thường chọn cho mình trang phục "hầm hố", hoàn toàn theo phong cách "nam tính".

Thu Hà

Theo VietNamNet