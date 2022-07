Vũ Cát Tường từng nữ tính thế nào trước khi xác nhận đồng tính?

Mới đây, Vũ Cát Tường gây sốt khi lần đầu công khai giới tính của mình. Cụ thể, Vũ Cát Tường đã mặc một chiếc váy cho mọi người nhìn, reaction về hành động đó của mình và cảm thấy nó rất kỳ quặc sau rất lâu năm không mặc váy (lần cuối là đêm chung kết The Voice Kids với Soobin).

Khoác lên mình chiếc đầm hồng pastel điệu đà, cô cười ngượng, chần chừ mãi mới dám bước ra trước máy quay. Cô xin phép được vắt chân chữ ngũ cho thoải mái. Ca sĩ tâm sự: "Chuyện này kỳ cục quá! Không phải chiếc váy có vấn đề, là việc mặc váy không hợp với tôi. Hy vọng đây là điều can đảm cuối cùng tôi dám làm trước 30 tuổi".

Cô cho biết chuyện này không hợp lý với lý do: "Tôi không lấy chồng. Tôi muốn lấy vợ. I'm gay (Tôi là người đồng tính)".