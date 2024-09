Vũ Cát Tường tung MV mới, trả lời câu hỏi: ‘Khi nào mình cưới?’

Vũ Cát Tường vừa tung MV "Chỉ Cần Có Nhau", đưa khán giả trở lại thế giới âm nhạc dung dị, gần gũi. Mới đây, Vũ Cát Tường chạm đến cảm xúc của khán giả với ca khúc mới Chỉ Cần Có Nhau. Vũ Cát Tường tiếp tục dùng những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ dung dị, gần gũi để “chắp cánh” cho những cảm xúc, câu chuyện trong bài hát mới thêm ngọt ngào, say đắm. Vũ Cát Tường nói về cảm hứng tạo nên Chỉ Cần Có Nhau như sau: "Chắc là vì cuộc sống hiện tại của Tường cũng giống vậy, mọi thứ trong đời sống cá nhân của Tường, trừ những lúc lên sân khấu để cống hiến cho khán giả, quay về nhà Tường vẫn luôn biết ơn vì tất cả vẫn êm đềm, hạnh phúc, bình an và đời thường". Bằng những thước phim đẹp dịu dàng cùng những lời bài hát đậm chất tự sự, MV Chỉ Cần Có Nhau của Vũ Cát Tường vẽ nên câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trẻ qua góc nhìn, lời tâm sự dịu dàng mà sâu sắc của chàng trai. Your browser does not support the video tag. Câu chuyện ấy bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ “định mệnh” của họ trong một cuộc vui sôi nổi với chúng bạn, là cái hôn mũi ngại ngùng, chớp nhoáng vì một trò chơi nhưng đủ để họ có những rung cảm đầu tiên với “nửa kia”. Và cũng như bao chuyện tình đời thường khác, hành trình yêu của cặp đôi chính trong MV Chỉ Cần Có Nhau không chỉ có những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc mà còn cả những giận hờn, hiểu lầm khiến cả hai tưởng chừng xa cách, bỏ lỡ nhau. Tình yêu của họ đôi lúc cũng thăng trầm trước những thử thách của cuộc sống, những va vấp, thất bại trong hành trình trưởng thành. Sau tất cả, những tháng ngày yêu đương với đủ cung bậc cảm xúc, những cột mốc, kỷ niệm in đậm trong tâm trí và hơn cả là sự đồng hành, gắn bó cùng nhau trong mọi khoảnh khắc đã thôi thúc họ đưa ra quyết định trọng đại: cùng bước vào lễ đường. Chỉ Cần Có Nhau không chỉ cho đơn giản là kể câu một câu chuyện tình yêu bình dị mà còn cho thấy sự trưởng thành, sâu sắc của Vũ Cát Tường trong âm nhạc cũng như trong quan điểm về tình yêu, các mối quan hệ tình cảm. “Có nhau” được nghệ sĩ trẻ thể hiện ở góc nhìn sâu sắc hơn, nơi chúng ta không chỉ hiện diện bên cạnh nhau trong hình hài của hai cá thể độc lập, mà sự “có nhau” còn chuyển hóa thành hành động trong mọi khoảnh khắc bên nhau, yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau, vì nhau. Cái kết viên mãn của MV cũng là lời nhắn gửi, chúc phúc của Vũ Cát Tường cho tất cả cặp đôi sắp bước vào lễ đường: “Chỉ cần mình có nhau, buồn vui bỗng nhiệm màu. Dù ngày tháng rộng thêm thì ta vẫn sẽ vẫn bên nhau như lúc đầu”. Cũng qua ca từ đẹp đẽ, bình dị cùng chuyện tình rất đỗi giản đơn, đời thường, Vũ Cát Tường truyền cảm hứng, động lực cho những cặp đôi đang yêu có thêm niềm tin vào tình yêu, vào người mình yêu và mạnh dạn cùng nhau viết nên chương mới của cuộc đời, nơi những người yêu nhau sẽ vẫn luôn có nhau, bên nhau. Theo VietNamNet