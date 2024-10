Vũ Cát Tường chưa để yên cho Á quân Lâm Bảo Ngọc, tiếp tục tố

Sau khi Lâm Bảo Ngọc bị công ty của Vũ Cát Tường phủ nhận chuyện cô liên hệ giải quyết vấn đề tác quyền ca khúc If, ca sĩ lên tiếng khẳng định không có hành động công kích, bôi nhọ, vu khống Vũ Cát Tường cùng ê-kíp. Lâm Bảo Ngọc cho biết đã nhờ công ty quản lý cũ là Giải trí Xin Chào liên lạc với ê-kíp Vũ Cát Tường, bởi trong quá trình khai thác If, cô đang là nghệ sĩ trực thuộc công ty. Quá trình sản xuất, xin tác quyền đều do bên này thực hiện. Nữ ca sĩ được công ty cũ thông báo đã liên hệ với Vũ Cát Tường nhưng chưa nhận được phản hồi. Cô tự nhận đây là thiếu sót của bản thân khi không kiểm tra kỹ thông tin, gây hiểu lầm. Về số điện thoại riêng cô liên hệ với Vũ Cát Tường nhưng không được phản hồi, ca sĩ lên tiếng: “Tôi không nắm được thông tin ca-nhạc sĩ Vũ Cát Tường đã ngừng sử dụng nên vẫn tiếp tục tìm cách trao đổi thông tin qua tin nhắn. Vì vậy, khi không nhận được phản hồi, tôi mới chia sẻ để khán giả hiểu và làm rõ thông tin đang gây bất lợi tới bản thân và các đối tác liên quan”.

Lâm Bảo Ngọc (phải) xin lỗi Vũ Cát Tường về ê-kíp. Cô nói sẽ dừng biểu diễn ca khúc If của nhạc sĩ dù có được yêu cầu. Để giải quyết khúc mắc, Lâm Bảo Ngọc nói sẽ dừng diễn ca khúc If của Vũ Cát Tường. “Tôi xin dừng biểu diễn ca khúc If trên tất cả sân khấu, sự kiện… dù có được yêu cầu”. Ca sĩ nói sau khi thống nhất với phía Vũ Cát Tường, cô và ê-kíp sẽ làm việc với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để rà soát những chương trình thiếu sót về việc đóng thiếu tiền tác quyền. “Trong trường hợp không thể liên lạc hoặc truy thu từ các đơn vị đã tổ chức, cá nhân Lâm Bảo Ngọc xin phép được chủ động thanh toán toàn bộ chi phí còn thiếu sót” - ca sĩ chia sẻ. Khuya 10/10, ê-kíp Vũ Cát Tường thông báo thu hồi toàn bộ ủy quyền tác quyền của If từ bên thứ ba và cho biết Lâm Bảo Ngọc nhiều lần diễn If ở phòng trà, sự kiện trong 5 năm nhưng không xin phép. Lâm Bảo Ngọc tiếp tục gửi lời xin lỗi đến Vũ Cát Tường và các bên liên quan. Cô mong vụ việc sớm được khép lại.

Công ty quản lý của Vũ Cát Tường tiếp tục tố Lâm Bảo Ngọc hát 2 ca khúc Có người và Góc ban công không xin phép. Sau lời giải thích từ Lâm Bảo Ngọc, công ty quản lý của Vũ Cát Tường cập nhật thêm Lâm Bảo Ngọc “hát chùa” 2 tác phẩm khác của nhạc sĩ là Có người và Góc ban công. “Hai tác phẩm được sử dụng tại nhiều tụ điểm ca nhạc có bán vé do Lâm Bảo Ngọc trực tiếp nhận lời tham gia biểu diễn nhưng không có xác nhận cấp phép bản quyền do VCPMC ký” - phía Vũ Cát Tường lên tiếng. Cách đây 6 tháng, Lâm Bảo Ngọc song ca cùng Myra Trần hai nhạc phẩm của Vũ Cát Tường trong show ca nhạc ở TPHCM. Theo Tiền Phong