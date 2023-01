Vụ cắt thưởng Tết vì không "like" bài của giám đốc: Chưa ai được nhận tiền!

Tại buổi làm việc với LĐLĐ TP Bạc Liêu, Giám đốc khối quản trị và công đoàn cơ sở của Công ty TNHH công nghệ sinh học Trúc Anh xác nhận có việc thông báo "toàn bộ nhân viên phải like, share bài trong các buổi livestream của giám đốc. Người nào like nhiều thì được thưởng nhiều, nếu không like thì sẽ bị cắt thưởng cuối năm". Tuy nhiên, đây chỉ là nội dung chỉ đạo nội bộ của công ty.

Theo báo cáo xác minh của Liên đoàn Lao động TP Bạc Liêu, phía Công ty Trúc Anh không trừ thưởng Tết người lao động nào vì không like, share video của giám đốc công ty (Ảnh minh họa: HH).