Vụ cảnh sát đánh 2 thanh, thiếu niên: Gia đình muốn xử lý nghiêm minh

"Tôi đề nghị cơ quan thẩm quyền cách chức, cho ra khỏi ngành những cán bộ, chiến sĩ công an đã đánh con tôi", bà Nhẫn nói.

Ông Nguyễn Văn Đồng (cha của Đ.) chia sẻ: "Tôi xem clip quay lại hình ảnh con trai bị cảnh sát đánh rất bức xúc. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa dám đánh con. Con tôi có vi phạm luật giao thông thì cảnh sát có thể bắt phạt, dạy dỗ bằng cách nào đó để cháu hiểu".

Phía gia đình cho hay thời gian tới sẽ đưa con lên Cần Thơ để kiểm tra sức khỏe. Họ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.

Chiều 29/9, ông Phan Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông cùng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Vĩnh Châu đến gia đình Đ. thăm hỏi, động viên. (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chiều cùng ngày Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin: Chiều 25/9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Sene Đolta trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu), Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện một người điều khiển xe máy (nhãn Exciter 150cm3) chở theo một người ngồi sau đi ngược chiều. Nghi vấn người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn tham gia giao thông nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.