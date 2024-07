Vụ ca sĩ Đức Tuấn chụp hình trên nóc nhà cổ Hội An: Xử lý nghiêm để làm gương

Ông Thanh Hồng nói: ''Hiện Sở đã có trao đổi với lãnh đạo TP Hội An, sau khi có kết quả xác minh thì UBND TP Hội An sẽ báo cáo cụ thể với tỉnh''.

Theo ông Hồng, đô thị cổ Hội An đã được UBND tỉnh Quảng Nam phân cấp UBND TP Hội An trực tiếp quản lý theo quy định và đảm bảo Luật Di sản, các quy định của tỉnh. UBND TP Hội An cũng ban hành các quy định, quy chế quản lý đô thị cổ.

''Nếu có việc ca sĩ Đức Tuấn đi trên mái ngói âm dương trong khu vực quản lý bảo vệ phố cổ Hội An để thực hiện loạt ảnh thì sẽ xử lý nghiêm để làm gương.