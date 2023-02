Vụ buôn lậu 51kg vàng liên quan bà trùm Mười Tường: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thị Kim Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.

Cụ thể, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng từ hướng Campuchia cặp vào bờ đường Tuy Biên (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc). Sau đó, có 4 người đi bộ đến lấy 3 bọc nilon bên trong có chứa hơn 50.9kg vàng nguyên liệu 99,99% thì bị lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ.